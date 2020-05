Ex Milan – Tanti auguri a José Mauri: oggi compie 24 anni

MILAN NEWS – Nonostante non abbia lasciato un ricordo troppo positivo con la maglia rossonera, José Mauri ricorda con affetto i trascorsi avuto al Milan. Il classe 1996 natio di Realicò spegne oggi 24 candeline. Arrivato in rossonero nel 2015, José Mauri ha totalizzato 10 presenze alla sua prima stagione, per poi essere girato in prestito all’Empoli per un anno. Tornato nel 2017, il regista ha collezionato 11 partite in 2 stagioni rimanendo svincolato al termine dell’annata 2018-19. Attualmente gioca nel Talleres de Cordoba in Argentina, ma sogna un giorno di tornare in Italia.

Tanti auguri dalla redazione di PianetaMilan.it!

