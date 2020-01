Ex Milan – Prima rete con il Crotone per Maxi Lopez

NEWS MILAN – Arrivato in estate dal Vasco da Gama, l’attaccante argentino del Crotone Maxi Lopez ha segnato oggi la sua prima rete coi calabresi. A nulla, tuttavia, è valsa la realizzazione del calcio di rigore vista la vittoria finale per 2-1 dello Spezia all’Ezio Scida. Per gli Squali brutta battuta d’arresto anche se la squadra di Giovanni Stroppa rimane al terzo posto in classifica dietro alla capolista Benevento e il Pordenone. Ecco, intanto, tutti i terzini che il Milan segue in caso di cessione di Rodríguez>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android