Ex Milan – Onyewu compie oggi 38 anni

MILAN NEWS – L’ex centrale difensivo del Milan, l’americano Oguchi Onyewu spegne oggi 38 candeline. Una sola presenza in rossonero dall’estate 2009 al gennaio 2011, lo statunitense viene ricordato per lo più per la lite che ebbe durante una seduta di allenamento con Zlatan Ibrahimovic, un vero scontro tra titani a giudicare dalle stazze dei due calciatori. Una lite che è stata ricordata nei dettagli poco tempo fa da Marco Amelia: CONTINUA A LEGGERE>>>

