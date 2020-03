Ex Milan – Honda, oggi debutto col Botafogo a porte chiuse

NEWS MILAN – L’ex Milan Keisuke Honda farà oggi il suo esordio con la maglia del Botafogo di fronte, però, a zero tifosi. La gara, infatti, si svolgerà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, nonostante in Brasile e a Rio non ci siano ancora stati casi positivi.

Le misure di prevenzione sono già state attivate, in modo da evitare assembramenti. In caso di primo caso, anche il Brasile sarà costretto a fermarsi e nemmeno le gare a porte chiuse potranno essere disputate. Honda ha vestito la maglia del Vitesse, in Olanda, nella sua ultima esperienza, prima di volare in Brasile ed essere accolto come un eroe. L’emergenza, però, c’è: ecco le toccanti parole di Cesare Prandelli>>>

