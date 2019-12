Ex Milan, Honda lascia il Vitesse: “Non ho fatto la differenza”

NEWS – E’ già finita l’avventura per Keisuke Honda con la maglia del Vitesse. L’ex calciatore del Milan, dopo solo quattro presenze con il club olandese, ha annunciato sul proprio account ufficiale Twitter la sua decisione: “Quando mi sono trasferito a Vitesse, la mia missione era fare la differenza. Non ci sono riuscito e Leonid Slutsky ha lasciato il club e io mi sento responsabile. Questo è il motivo per cui penso che non dovrei più giocare qui. Apprezzo il modo in cui i compagni di squadra e i fan mi hanno trattato”.

INTANTO SEMBRA ESSERE SEMPRE PIU’ DEFINITO IL FUTURO DI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android