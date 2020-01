Ex Milan – Hernan Crespo nuovo allenatore del Defensa y Justicia

EX MILAN – L’ex attaccante di Milan, Inter e Lazio Hernan Crespo è ufficialmente il nuovo allenatore del Defensa y Giusticia. Lo scorso anno, l’argentino allenò il Banfield, mentre in Italia ha guidato per alcuni mesi il Modena. Questa, infatti, è la sua terza esperienza alla guida di una prima squadra da tecnico. Il Defensa y Giusticia è al momento al 16esimo posto in classifica con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

