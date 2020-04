Ex Milan – Compie oggi 35 anni Taye Taiwo

NEWS MILAN – Compie oggi 35 anni l’ex terzino del Milan Taye Taiwo. Il laterale nigeriano fu un’autentica meteora del nostro calcio e ha vestito la maglia rossonera dal 2011 al 2012 collezionando appena 8 presenze in sei mesi. A gennaio 2012, infatti, venne prestato al QPR in Inghilterra salvo poi fare ritorno in rossonero in estate.

Il Milan poi lo girò alla Dinamo Kiev in prestito con diritto di riscatto. Nonostante fosse un titolare fisso, gli ucraini non lo riscattarono e Taiwo tornò ancora al Milan. I rossoneri però decisero di rescindere il contratto e il mancino nigeriano si accasò al Bursaspor in Turchia. Firma un triennale ma dopo un anno rimane svincolato. Trova squadra in Finlandia dove firma con l’HJK Helsinki nel 2015, poi va al Losanna nel 2016, per poi fare ritorno in Scandinavia. Prima in Svezia all’AFC Eskilstuna nel 2017 e infine nel RoPS di nuovo in Finlandia l’anno dopo. Oggi è svincolato.

Intanto, il medico Mario Brozzi (Milan) ha detto la sua sul possibile ritorno in campo>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓