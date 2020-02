Eintracht Francoforte-Augsburg 5-0: a segno anche Andre Silva

NEWS MILAN – Nell’anticipo di Bundesliga di ieri sera, l’Eintracht Francoforte si è sbarazzato agilmente dell’Augsburg 5-0. Un match che indirettamente ha significato qualcosa anche in casa Milan, visto che è andato a segno anche l’attaccante portoghese Andre Silva, al suo quarto centro in campionato. L’ex punta del Porto si è trasferito in Germania in estate in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, la medesima formula con cui il Milan ha prelevato Ante Rebic. Intanto, oggi ha parlato in conferenza stampa mister Pioli: ecco tutte le sue dichiarazioni>>>

