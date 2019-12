E. Chiesa: “Se il Milan ha preso Ibrahimovic vuol dire che può far bene”

ULTIME MILAN – Un ritorno importante, che ha già fatto scalpore. Zlatan Ibrahimovic è di nuovo rossonero. Il Milan ha deciso di puntare ancora molto sullo svedese e ovviamente si discute se sia la scelta giusta oppure no. Tra chi dice sia ormai troppo vecchio e chi invece lo reputa ancora un top assoluto, alla fine solo il campo dirà la verità. Intanto, però, anche Enrico Chiesa, ex attaccante e padre di Federico Chiesa (stella della Fiorentina) ha voluto dare la propria opinione a riguardo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Questi grandissimi giocatori hanno capacità tecniche, atletiche e motivazionali. Se il Milan lo ha acquistato sa che può dare ancora qualcosa al calcio italiano. Ha grande personalità e grande impatto non solo per i compagni, ma anche per gli avversari”.

