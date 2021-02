Di Stefano: “Il Milan si è allenato sotto gli occhi della dirigenza” | News

Di Stefano: “I dirigenti del Milan presenti a Milanello”

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, durante l'allenamento di questa mattina erano presenti a Milanello i dirigenti del Milan. "La squadra si è allenata sotto gli occhi di Maldini, Massara e Gazidis. Le presenze dei dirigenti non sono una banalità perché prima l'AD rossonero si vedeva qui veramente poco. Da quando il Milan ha cambiato ritmo e passo c'è perché la sua presenza può essere stata importante per la crescita della squadra". Proprio la dirigenza rossonera continua a muoversi in sordina in vista del prossimo calciomercato.