Dani Olmo: “Ammiro Juventus e Milan, voglio un club che punti su di me”

CALCIOMERCATO MILAN – Passano i mesi e Dani Olmo continua a mettersi in mostra con la maglia della Dinamo Zagabria e della propria Nazionale. L’esterno spagnolo piace moltissimo al Milan, che lo segue ed è già stato vicino a trasferirsi in rossonero. Ai microfoni di calciomercato.com, Dani Olmo ha parlato del proprio futuro. Ecco le sue dichiarazioni: “Seguo molto il calcio italiano. È quello più vicino alla Croazia e trasmettono tutte le partite in televisione. È un campionato molto attraente. Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La Serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo. Vedremo se ci giocherò, la Serie A è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità”. Per le ultime su Zlatan Ibrahimovic… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android