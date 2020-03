Dalbert: “Il terzino sinistro più forte della Serie A? Sono due”

NEWS MILAN – Chi è, attualmente, il miglior terzino sinistro della Serie A? Una domanda che i colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno posto ad un altro terzino sinistro, Dalbert, ora alla Fiorentina. La risposta del difensore è stata secca, ma doppia.

I due migliori terzini sinistri del campionato, secondo Dalbert, sono Theo Hernandez e Robin Gosens. I due calciatori sono noti per loro spiccate doti offensive e da goleador. Il terzino nerazzurro è un classe 1994, con l’Atalanta gioca da quinto di centrocampo, ed ha già segnato 7 gol in Serie A (e uno in Champions League) e servito anche 5 assist.

Numeri altrettanto importanti per Theo Hernandez, classe 1997, al primo anno in Italia, ha segnato 6 gol e servito 2 assist. Gioca da quarto di difesa, con maggiori compiti difensivi, anche se spesso ha lasciato a desiderare in copertura. Fin qui è stato tra i migliori giocatori del Milan, al di là di qualche errore. In poco tempo è diventato l’idolo dei tifosi rossoneri. Si spera che, anche la prossima stagione, possa continuare a giocare al Milan. Anche se in molti diranno addio da questa estate: il resoconto >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android