Currò: “Ibrahimovic risolve i problemi del Milan? Sui social, forse”

CALCIOMERCATO MILAN – Continua l’attesa infinita per Zlatan Ibrahimovic e il Milan. I rossoneri aspettano la risposta dell’attaccante svedese, anche se il club fa trapelare una certa irritazione per una scelta che tarda ad arrivare.

Del possibile ritorno dello svedese in Serie A ha parlato, in un intervento a “Radio 24”, il giornalista di “Repubblica”, Enrico Currò, dando il suo giudizio: “Ibrahimovic è un fuoriclasse, ma ha 38 anni e viene da 3 stagioni passate infortunato o in MLS. Che possa dare garanzie come quelle di 10 anni fa è un mistero. Qualcuno pensa che possa risolvere i problemi del Milan? Sui social forse, non nella realtà”. Currò ha continuato: “E’ stato un grande campione, magari può dare una mano ma non può certo risolvere la stagione del Milan: non è nemmeno riuscito a vincere la MLS che, a quanto mi risulta, è ancora un campionato più scarso della Serie A”.

Il giornalista ha parlato anche del futuro della società: “Elliott non ha una prospettiva a lungo termine e la trattativa con Arnault lo conferma: il Milan non può quindi impegnarsi in trattative onerose a lungo termine.. e Ibrahimovic costa 20 milioni in due anni. A certe cifre probabilmente si può investire su un giocatore che abbia più senso a lungo termine”. A proposito di Ibrahimovic si è espresso anche Paolo Berlusconi: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

