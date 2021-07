Ct Costa d’Avorio: “Milan, Kessie è il motore della tua Ferrari. Non perderlo”

Patrice Baumelle, CT della Costa d'Avorio, ha parlato così del centrocampista del Milan Franck Kessie. Questo il consiglio al club rossonero

Dopo aver voltato pagina per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan ha centrato l'obiettivo per il rinnovo di Davide Calabria, il cui precedente contratto era in scadenza nel 2022. Altro giocatore nella stessa situazione è Franck Kessie, che è ormai diventato uno dei grandi leader tecnici per Stefano Pioli. Il Milan asseconderà le sue richieste?