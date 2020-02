CR7 o Messi? Van Basten non ha dubbi: “Chi dice il contrario è in malafede”

NEWS MILAN – Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marco Van Basten parla di diversi temi. In particolare ha risposto alla domanda su chi sia più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

L’ex attaccante del Milan non ha dubbi su chi sia il migliore, anche se prima fa in tempo a mostrare il suo rimpianto per il suo precoce ritiro: “In pratica ho smesso di giocare a 28 anni. Avevo vinto tre Palloni d’Oro. Guardi oggi gli ultratrentenni Ronaldo e Messi, a che punto sono. Ronaldo è un grande giocatore. Ma chi sostiene che sia più forte di Messi non capisce di calcio oppure è in malafede. Messi è unico. Inimitabile e irripetibile. Come lui, uno ogni cinquant’anni. Da bambino è caduto nella pentola del genio calcistico”.

