Coronavirus – Milan, non ci sono dipendenti o calciatori con sintomi

NEWS MILAN – Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, non ci sono dipendenti o altri calciatori della prima squadra con sintomi da coronavirus. Nel caso in cui qualcun altro dovesse avere segnali o sintomi influenzali allora verrà sottoposto a tampone, seguendo il regolare protocollo. Daniel e papà Paolo stanno già bene, sono guariti e prolungheranno il periodo di quarantena nella loro abitazione. Non ci sono notizie al momento su Frederic Massara, il quale aveva accusato una gastroenterite gli stessi giorni del collega Maldini nei primi giorni di marzo. A tal proposito, ecco quando è stato l’ultimo giorno che i due dirigenti hanno visto la squadra>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android