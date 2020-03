Coronavirus – Milan, i messaggi di Donnarumma e compagni (VIDEO)

NEWS MILAN – Ecco tutti i video pubblicati dai giocatori del Milan, sul profilo Instagram del club rossonero, sull’emergenza Coronavirus Covid-19. Messaggi per sensibilizzare i tifosi milanisti a non uscire di casa per diminuire il rischio contagi.

Da Asmir Begovic a Gigio Donnarumma, fino ai vari Ismael Bennacer, Rafael Leao e Rade Krunic. Anche il capitano del Milan Femminile, Valentina Giacinti, si è unita ai video-messaggi contro il Coronavirus.

Intanto la Lega Serie A alza la voce contro UEFA e FIFA >>>

