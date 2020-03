Coronavirus, speranza rossonera: “Andrà tutto bene, dopo Istanbul c’è Atene”

NEWS MILAN – Il momento di emergenza che sta vivendo l’Italia, e non solo, per via del coronavirus è particolarmente grave. Ma un messaggio di speranza arriva dai tanti striscioni con scritto “Andrà tutto bene”.

Ma i tifosi del Milan lo hanno modificato in maniera ironica ma nondimeno speranzosa: "Andrà tutto bene, perché dopo Istanbul c'è sempre Atene". Lo striscione esposto sul balcone di un tifoso rossonero che sta facendo il giro del web. La foto è stata ripresa anche dal profilo Instagram ufficiale del club rossonero. La storia del Milan in tal senso è emblematica per spiegare e ricordare che dopo un periodo tremendamente negativo, ci si può rialzare e ottenere successi prima insperati. Il Milan nel 2005 uscì con le ossa rotte da quella finale ad Istanbul di Champions League contro il Liverpool. In molti volevano lasciare la squadra o addirittura smettere con il calcio. Una buona parte di questi, tra cui Pirlo, Gattuso e Nesta, l'anno dopo vinsero il Mondiale. E nel 2007, quasi tutto il gruppo rossonero, capeggiato da Paolo Maldini e Carlo Ancelotti, si prese la rivincita ad Atene proprio contro il Liverpool. Intanto oggi il giornalista Giorgio Dusi, direttore di 'BundesItalia.com', ha rilasciato una dichiarazione esclusiva per noi di Pianetamilan.it