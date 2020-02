Coronavirus, anche Milan-Genoa a rischio rinvio

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, anche Milan-Genoa del prossimo weekend (domenica ore 12.30) potrebbe essere rinviata a causa del Coronavirus. Tutto dipenderà da quanto sarà lungo l’arco di tempo che il provvedimento coprirà. La decisione del governo è stata quella di sospendere ogni manifestazione sportiva in programma in questa domenica, ma non è certo se tale scelta abbia un limite di tempo e termini entro il prossimo weekend. Dato che la restrizione colpisce solo Lombardia e Veneto, le due regioni con i principali focolai del virus, l’unico match a rischio rinvio per il prossimo weekend di Serie A sembra essere Milan-Genoa. Probabile che si giochi, invece, a porte chiuse il ritorno di Europa League tra Inter e Ludogorets. Intanto, Theo Hernandez non ha condiviso la decisione di Calvarese: ecco la sua foto>>>

