Coppa Italia, Juve-Milan a porte aperte: divieto trasferta da tre regioni

NEWS MILAN – Ci sono notizie ufficiose riguardo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juve-Milan. La sfida si giocherà regolarmente mercoledì 4 marzo. Lo Juventus Stadium sarà a porte aperte, ma è vietata la trasferta ai tifosi provenienti da tre regioni critiche: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Stando a queste notizie, non sarebbe vietata la trasferta ai tifosi ospiti del Milan, a patto che non arrivino dalle tre regioni sopracitate. Il che resta comunque, evidentemente, un grave danno per il club rossonero.

Le disposizioni dettagliate, secondo i colleghi dell’ANSA, verranno specificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Così il prefetto Claudio Palomba al termine di un tavolo di sicurezza, svoltosi in giornata a Torino, sull’emergenza Coronavirus. Intanto mezza Serie A è stata rinviata, ecco un resoconto di giornata: guarda il VIDEO >>>

