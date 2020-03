Coppa Italia in stile ‘final four’, ma in estate: l’ipotesi della Lega

NEWS MILAN – È corsa contro il tempo per trovare una soluzione riguardo le semifinali, e dunque finale, della Coppa Italia 2019-2020. Com’è noto, ancora da giocare le semifinali di ritorno Juventus-Milan (andata 1-1 a San Siro), e Napoli-Inter (andata 0-1 a San Siro).

Tra le soluzioni proposte dalla Lega Calcio ci sarebbe quella di disputare i due match di Coppa Italia in stile “Final Four“, come la Supercoppa di Spagna. Questa l’idea avanzata dalla Lega: giocare dopo Euro 2020, considerando che la Supercoppa Italiana si disputerà comunque tra dicembre e gennaio in Arabia Saudita.

I giocatori sarebbero svincolati dalle proprio Nazionali, anche se molti di loro potrebbero non esserci più per via dei cambi nel corso del calciomercato estivo. Ma c’è anche da considerare che il trofeo perderebbe della valenza di qualificazione diretta all’Europa League. Una proposta che comunque dipenderà dall’andamento in Champions ed Europa League di Napoli, Juventus e Inter.

