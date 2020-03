Coppa Italia, domani si discuterà la ripresa: ipotesi rinvio ad agosto

NEWS MILAN – La Coppa Italia 2019/2020 è ferma alla semifinale di ritorno. Quattro squadre coinvolte: Milan, Juventus, Napoli e Inter. Poi l’emergenza coronavirus ha fermato, inevitabilmente, tutto.

Sulla ripresa della Serie A si è discusso e si è arrivati anche ad una data possibile, ovvero il 3 maggio, mentre sulla Coppa Italia non si sa ancora nulla. Novità sono previste – secondo il Corriere dello Sport – nella giornata di domani. È prevista infatti una riunione di Lega, rigorosamente in conference call, in cui è possibile si discuta proprio della coppa nazionale.

Si parla di un possibile rinvio ad agosto, dunque a stagione già terminata. Anzi, proprio quando un’altra ne ricomincerà. Possibile che la qualificazione diretta alla prossima Europa League verrà stabilita con la classifica di Serie A. Intanto è di pochi minuti fa il video-messaggio di Paolo Maldini in cui parla delle sue condizioni di salute dopo la positività al coronavirus >>>

