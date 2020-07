Verso Sassuolo-Milan, Pioli: “La squadra sta bene. Non siamo in riserva”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa di Milanello in vista di Sassuolo-Milan, ha parlato dei progressi della condizione della squadra

“A me interessa che la benzina duri fino al 2 agosto. Stiamo correndo forte, fare i punti che abbiamo fatto era difficile da prevedere. Il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva – spiega Pioli -. Le prossime due sono quelle in cui dovremo dimostrare di essere una grande squadra, poi avremo un po’ più di tempo per recuperare in vista delle successive gare”. INTANTO ARIA DI ADDIO PER IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓