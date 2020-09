ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sinisa Mihajlovic, nella conferenza stampa pre Milan-Bologna, ha parlato del suo avversario di domani e amico Zlatan Ibrahimovic. Ecco la sua speranza: “Ibrahimovic? L’ho visto in Sardegna e ci siamo salutati. Spero non ci dia altre cinque pappine come la scorsa stagione, che faccia meno di quel che ha fatto recentemente”.

