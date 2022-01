Venezia, Zanetti: “Con il Milan preso gol nei primi minuti, c’è un problema”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è ritornato sul gol preso dal Milan nei primi minuti, sintomo di un problema di mentalità

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è ritornato sul gol preso dal Milan nei primi minuti, sintomo di un problema di mentalità. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Inutile negare che contro le grandi squadre per noi non è assolutamente semplice giocare, anche se siamo abituati a fare prestazioni un po' diverse. Abbiamo avuto poco tempo per analizzare quanto successo perché ora abbiamo un'altra grande sfida contro una big. Contro il Milan abbiamo preso gol come spesso accade nei primissimi minuti e abbiamo commesso per due volte lo stesso errore nella stessa gara. Quello dei gol in avvio è un problema che le mie squadre non hanno mai avuto sinceramente e questa storia è iniziata proprio con l'Atalanta in campionato. Questo dev'essere l'obiettivo per migliorare già da domani".