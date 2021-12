Venezia, Zanetti: “Caldara al Milan? Non voglio perderlo, è fondamentale”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commentato il possibile passaggio di Mattia Caldara al Milan a gennaio. Queste le dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commentato il possibile passaggio di Mattia Caldara al Milan a gennaio. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Juventus: "Caldara ha dimostrato con le prestazioni di essere un giocatore importantissimo per noi, quando siamo andati a prenderlo io e Collauto eravamo gli unici a crederci, per questioni fisiche non tecniche. Possiamo dire che è una scommessa vinta, il ragazzo merita attenzioni, non lo so se potremo permetterci di perderlo o no, è normale che però per noi sia fondamentale".