Turchia, Calhanoglu: “Non guarderò i Mondiali. Mi fa male”

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha espresso il proprio rammarico sulla mancata qualificazione ai Mondiali della sua Turchia

Fabio Barera

Così come avvenuto per l'Italia, neanche la Turchia è riuscita a centrare la qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. Gli anatolici giocheranno quindi solamente delle amichevoli e proprio nella conferenza stampa che precede il primo impegno contro la Scozia, che andrà in scena questa sera, si è espresso il centrocampista Hakan Calhanoglu.

L'ex giocatore del Milan, ora in forza all'Inter, è intervenuto al fianco del C.T. Stefan Kuntz per presentare il match in programma; il classe 1994 ha anche espresso il proprio rammarico per la mancata qualificazione alla competizione iridata ed ha aggiunto che non vedrà alcuna partita dei Mondiali. Queste le sue parole a riguardo.

Turchia, le parole di Calhanoglu sui Mondiali — "Siamo molto dispiaciuti, ma spero che parteciperemo a Euro 2024. Personalmente non vedrò le partite, so che mi farebbe male. Dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per le partite di marzo. Tutti i giocatori convocati devono assumersi le proprie responsabilità".