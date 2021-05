Torino-Milan, Pioli: “Sostituto Saelemaekers? Dalot è una possibilità”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan, ha parlato della squalificato Alexis Saelemaekers e del suo sostituto. Le dichiarazioni

Non ci sono soltanto aspetti positivi dopo la splendida vittoria contro la Juventus. In primis c'è da sottolineare l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che salterà i prossimi due impegni contro Torino e Benevento. Il match contro i bianconeri si è portato dietro anche la squalifica di Alexis Saelemaekers dopo l'ammonizione rimediata allo Stadium. Chi sostituirà il belga contro i granata? Stefano Pioli, il conferenza stampa, ha parlato della possibilità Diogo Dalot. Le dichiarazioni: "Può essere una possibilità. È un esterno di spinta, ma portato a partire più in basso. È una possibilità, vedremo". Concorrenza inglese per un obiettivo di mercato del Milan: si tratta di un difensore