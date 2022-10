Juric: “Tengo alla Coppa Italia. Se passiamo con il Milan diventa bello”

Avete concesso troppo al Cittadella? "Sono una squadra molto tosta, che da anni gioca con questo modulo e non è facile affrontarli. Abbiamo avuto poco tempo per prepararli, ci sono poche squadre che giocano così con tre attaccanti. Abbiamo concesso, a volte è anche giusto e non prendere gol".

Come mai non ha giocato Ilkhan? "Al momento Adopo mi può dare di più. E' una scelta tecnica, è ciò che vedo negli allenamenti. Ma non è una bocciatura per Ilkhan, è un 2004. E poi noi siamo la squadra dei nani, oggi no però perché avevamo Zima, Buongiorno, Pellegri. Se ci siamo tutti, con Aina, Lazaro, Linetty, Rodriguez oltre agli attaccanti, sono piccoli. Adopo ce l'ha e Ilkhan no. Noi sui piazzati abbiamo fatto poco, non abbiamo grandi battitori anche se Lazaro sta migliorando. Con giocatori di stazza possiamo anche diventare più pericolosi: i calci piazzati sono determinanti, noi lì siamo carenti".