Stella Rossa-Milan, Pioli: “Spezia? Non sono preoccupato. Vi spiego”

Stella Rossa-Milan, Pioli e la sconfitta contro lo Spezia

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Stella Rossa-Milan. Pioli ha parlato della sconfitta inaspettata di sabato scorso contro lo Spezia

"Il problema sarebbe stato se avessimo giocato da Milan. Visto che non l'abbiamo fatto, dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita. Dobbiamo guardare avanti come abbiamo sempre fatto. Nello sport non conta quanto hai fatto, ma quello che farai. Domani voglaimo partire bene anche se sappiamo che è una sfida che dura 180 minuti. Giochiamo contro una squadra che sta dominando il suo campionato".