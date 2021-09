Milan, Pioli: “Infortunati? Solo Kjaer e Florenzi possono recuperare”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022

Renato Panno

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatasi allo stadio 'Picco'. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa c'è da sottolineare dopo questa vittoria? "Il Carattere sicuramente, il voler vincere la partita. Siamo stati molto bravi a reagire. Una vittoria dal punto di vista mentale molto importante perché non è stata la nostra miglior partita. Imparare a vincere giocando non benissimo è un passo in avanti importante".

Sui consigli da dare a Daniel Maldini: "Gli servono tanti consigli, è giovane. Deve avere un po' già intensità nello smarcamento per poi avere più tempo nella giocata successiva. Lui ha poi le qualità per determinare. E' stata una partita difficile, gli spazi per i trequarti sono stati meno. Non è un giocatore che va spesso in area. Molto felice per il suo debutto".

Sulle emozioni di Paolo Maldini: "Emozione importante. Il cognome Maldini rappresenta tanto per il Milan. Ho giocato con Paolo in nazionale under 21, ora è il mio dirigente e alleno il figlio. Tutti felici per il gol di Daniel. Sapevamo le difficoltà di questa partita, le qualità dell'avversario e le dimensioni un po' più ridotte del campo. E' stato importante. Paolo e Massara vedono la rifinitura. Dalle casacche capiscono chi gioca, sono dirigenti di livelli molto alto. Il giorno prima non parliamo mai delle scelte. Sarà stato emozionato. Oltre al peso della squadra aveva l'emozione in più del figlio in campo".

Sulla squadra: "Devono essere felici, oggi abbiamo fatto uno sforzo importante. Dal punto di vista tecnico e del dinamismo potevamo fare meglio. A noi ci manca vincere queste partite, vincere però una partita così, la quinta in 14 e non mollare mai, ci deve far capire che crederci sempre finta alla fine con le qualità che abbiamo possiamo fare bene".

Sugli infortuni: "Ante era alla quinta consecutiva e mancava in brillantezza, Olivier rientrava dopo Covid, la lombalgia ed è normale abbia sofferto il ritmo della partita. Calabria è entrato bene e sta bene. Di quelli che sono rimasti a casa solo per Kjaer e Florenzi capiremo se possono essere a disposizione contro l'Atletico. Per gli altri credo ci voglia dopo la sosta".