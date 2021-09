Spezia-Milan, Pioli: “Nessun altro portiere per l’infortunio di Plizzari”

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan ha smentito l'indiscrezione che voleva il Diavolo sul mercato per sostituire Alessandro Plizzari

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022. Interrogato sull'infortunio di Alessandro Plizzari, terzo portiere rossonero, che starà fuori per tre mesi poiché operato per risolvere una tendinopatia rotulea, Pioli ha replicato quanto segue.