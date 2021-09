Spezia-Milan, Pioli: “Rosa giovane, ma matura. I miei vogliono vincere”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato alla vigilia di Spezia-Milan di quanto i suoi calciatori, seppur giovani, siano maturi e forti

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Spezia-Milan , partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato su quanto il suo Milan , seppur giovane, sia in possesso della maturità adeguata per arrivare fino in fondo nella lotta per lo Scudetto , Pioli ha replicato quanto segue.

"Siete voi che mi fate notare le interviste in cui i miei dicono di voler vincere ogni partita. La carta d'identità continua a dirci che siamo la rosa più giovane, ma mentalmente non è così. Anche a livello di conoscenza e partecipazione. Non è solo giovane, è matura. Dobbiamo pensare partita per partita. Domani è la più importante e difficile, ma sappiamo di poter far bene fino alla fine. In Italia il livello è alto e bisogna stare al massimo".