Spezia-Milan, Pioli: “Leao ora è più determinato, preciso e voglioso”

Stefano PIoli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato dei tanti miglioramenti che sta facendo vedere Rafael Leao in questa stagione

"Su Rafael Leao penso che l'ultimo tassello sia diventare più concreto sia in zona di rifinitura sia in zona di realizzazione. Lo sa. È nettamente diverso e migliorato rispetto all'anno scorso per come sta in partita. Sono sicuro che arriverà anche a questo. Ultimo tassello, ma molto importante".