Spalletti: “Hanno insultato mia mamma per 90 minuti. Che maleducazione!”

Luciano Spalletti , al termine di Fiorentina-Napoli, si è scagliato contro un tifoso, reo di averlo insultato nel corso dell'intera partita. Uno scontro a muso duro, che ha generato momenti di alta tensione al 'Franchi'. Questa la spiegazione dell'allenatore azzurro in conferenza stampa.

"I problemi sono sempre gli stessi che vengono a dirti "la maiala di tua madre" per novanta minuti con bambini vicini che guardano e ascoltano e nessuno gli dice niente. Sono anni che sento dire le stesse cose, bisogna prendere precauzioni se ci sono tre deficienti. Si dice che da tutte le parti fanno così, ma non è vero: a Napoli nessuno dice niente alla panchina dell'allenatore avversario. Si dice sempre di Napoli, ma se offendono a Firenze diciamolo di Firenze. Mia mamma ha 90 anni e ho solo quella, la maleducazione di questo livello è una cosa impossibile".