SPAL-Milan, Di Biagio: “Due espulsioni dell’arbitro? Ecco cosa penso”

SPAL NEWS – Luigi Di Biagio, tecnico ferrarese, ha commentato in conferenza stampa la sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. Il match si è concluso con un rocambolesco 2-2, con il Milan che ha rimontato i due gol di svantaggio (gol di Valoti e Floccari) nella ripresa con Leao e nel finale l’autogol di Vicari. Queste le dichiarazioni del mister:

Per molti Dabo è stato il migliore in campo, ecco il pensiero di Di Biagio: “Ottima prestazione. Ha dato dinamicità e ce lo aspettavamo. Sono contento”.

Sulla lotta per la salvezza: “Finché saremo vivi ci crederò fino alla fine. Ci attendono tre gare che ci daranno idee più chiare. La speranza è accorciare la classifica. Condizioni degli infortunati non buone. Le valuteremo domani per Genova”.

L’espulsione di D’Alessandro: “Ha inciso tantissimo. Ha complicato ancora di più i nostri piani. Giusta l’espulsione? Dicono che entrato a gamba tesa, ma non l’ho rivista bene”.

Un commento sull’arbitraggio: “Penso sia stato buono. Sono stato espulso perché ho soltanto detto che ‘così non andava bene’ per un controfallo fischiato su una rimessa laterale. Ho protestato e sono stato buttato fuori”.

