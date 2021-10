Spagna, Luis Enrique: “Brahim Diaz può tornare, sta facendo benissimo”

Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato del possibile ritorno in nazionale del milanista Brahim Diaz e non solo. Queste le dichiarazioni

Fabian Ruiz, Brahim Diaz e Luis Alberto, cosa devono fare di più per essere convocati? "Farei di tutto per parlare di chi non è in nazionale, ma non è giusto. Tutti e tre stanno facendo benissimo, Fabian è venuto in Nazionale tante volte. Ma non è giusto dire pubblicamente ciò che non mi piace dei singoli giocatori, il mio compito è trovare i giocatori più adatti al mio stile di gioco e tutti e tre possono tornare in Nazionale e tutti e tre potranno tornare ma poi io devo scegliere".