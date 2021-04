Serie A – Juventus, Pirlo: “Decido io. Fuori tre giocatori” | Calcio News

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Juventus di domani. Esclusi tre giocatori

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby Torino-Juventus. Pirlo ha annunciato la scelta di escludere Dybala, McKennie e Arthur, che hanno violato le regole anti coronavirus. Ecco cosa ha detto: "I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l'altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando. La decisione l'ho presa io, per quanto riguarda la parte tecnica, e la società ha fatto il resto prendendo la propria parte di decisioni. Questo non è il momento per quello che sta succedendo nel mondo, non solo alla squadra. Non era il momento giusto per farlo per rispetto di tutti quelli che rispettano le regole. E non era il momento due giorni prima della partita. Volevo dare un segnale: siamo degli esempi ed è giusto che ci comportiamo da esempi".