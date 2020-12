Sassuolo-Milan, Pioli: “Rebic e Leao prime punte? Ecco il nostro piano”

Ultime Notizie Sassuolo Milan: Pioli parla di Rebic e Leao

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan. Il tecnico rossonero si è soffermato su Ante Rebic e Rafael Leao, entrambi in difficoltà nel ruolo di prima punta.

"Il piano è di proporre sempre un gioco offensivo, di arrivare davanti al portiere avversario più volte. Rebić nelle ultime due gare non ha fatto gol per bravura del portiere e perché non è il momento dove gli gira giusto. Sono soddisfatto delle sue prestazioni, ci sta dando tanta profondità, altri movimenti rispetto ad Ibra. Il vostro giudizio sarebbe cambiato se avesse segnato a Genova. Ha un piccolo problema, spero sia superato per domani. Leão? Ha sofferto l'infortunio, è stato fuori tre settimane, si può andare fuori ritmo stando così tanto fermo".