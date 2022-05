Sassuolo-Milan, Pioli: “I miei giocatori sono strani, ma in senso positivo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha parlato dell'atteggiamento dei suoi giocatori in vista della partita. Queste le dichiarazioni

Se è la partita più importante e se i giocatori dormiranno: "I miei giocatori non lo so, credo di sì per come li ho visti. Sono strani, non so se è il termine giusto. In senso positivo. Vedo stessi atteggiamenti e attenzione, la stessa serenità, dovuta anche dalla giovane età. Poi so che dentro staranno avendo molti pensieri. Ho sempre dormito bene prima delle partite e poco dopo. Spero domani di dormire poco".