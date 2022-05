Sassuolo-Milan, Pioli: “Ecco cos’è cambiato da quel 5-0 contro l’Atalanta”

Stefano Pioli, alla vigilia di Sassuolo-Milan, è ritornato sulla famosa debacle contro l'Atalanta, indicata come il punto di svolta per i rossoneri

Stefano Pioli, alla vigilia di Sassuolo-Milan, è ritornato sulla famosa debacle contro l'Atalanta, indicata come il punto di svolta per i rossoneri. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.