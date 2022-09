Milan, Vranckx sull’esordio: “Non potevo permettere che prendessimo gol”

Aster Vranckx , nuovo centrocampista rossonero, ha parlato dell'esordio con il Milan in occasione della partita di Serie A contro la Sampdoria. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Sulla partita di ieri: "Siamo rimasti compatti con lo stesso obiettivo di non concedere gol e così abbiamo fatto. Sono entrato in campo con questo in mente per aiutare la squadra a non concedere un gol alla Sampdoria". Aster Vranckx si è presentato in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni integrali