Sampdoria-Milan, Ranieri: “I rossoneri giocano benissimo. L’arbitro ha valutato correttamente”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Ranieri in conferenza

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha parlato in conferenza stampa al termine del match Sampdoria-Milan, gara della 10^ giornata di Serie A a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Ranieri:

Sulla Sampdoria: “Grinta, determinazione, voglia di lottare, di soffrire e di aiutarsi: la mia Sampdoria la voglio così. Come nel secondo tempo, quando c’è stata la reazione e la spinta alla ricerca del goal. Nel primo tempo siamo stati attenti, ma non riuscivamo a ripartire. Gli abbiamo lasciato qualche palla di troppo sulle nostre uscite. Poi il rigore ha spezzato l’equilibrio. Però non ci siamo arresi e alla fine abbiamo avuto anche l’opportunità di pareggiare”.

Sugli episodi da moviola: “Gli episodi? Io credo che in fin dei conti l’arbitro li abbia valutati bene. Penso che se scenderemo in campo con questa determinazione presto gli episodi gireranno a nostro favore. Primo tempo troppo rinunciatario seppure contro un Milan che gioca e sta benissimo. Dobbiamo tornare quegli dell’anno scorso. Rimbocchiamoci le maniche e giochiamo contro Napoli e Verona con coraggio, orgoglio e determinazione”

