Sampdoria-Milan, Pioli lancia Origi: “È arrivato il suo momento”

Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, ha confermato le indiscrezioni che volevano Divock Origi per la prima volta dal primo minuto

Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, ha confermato le indiscrezioni che volevano Divock Origi per la prima volta dal primo minuto. Il belga ha acquisito minutaggio e ha avuto continuità di allenamenti: per questo motivo è pronto. Le dichiarazioni in conferenza stampa.