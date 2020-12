Sampdoria-Milan, Pioli: “Ibra, Leao e Kjaer indisponibili. Musacchio…”

Sampdoria-Milan, il punto sugli infortunati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Novità su Mateo Musacchio: “Ibrahimovic, Leao e Kjaer non saranno disponibili per domani. Kjaer sarà da valutare tra una settimana. Il danese è dispiaciuto perchè voleva continuare a esserci, ma sarà questa un’occasione per riposare. Musacchio è vicino al rientro, anche se ha avuto un infortunio molto lungo. E’ quasi pronto”. Leggi qui per la conferenza integrale di mister Pioli >>>