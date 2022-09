Sampdoria-Milan, Pioli: “Più importante oggi del Derby”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'Marassi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'ennesima vittoria sporca: "Meriti ci sono tutti. Avevamo due obiettivi: partire bene e giocare meglio. Abbiamo raggiunto entrambi finché siamo stati in parità numerica. Meriti ancora maggiori perché hanno dato l'anima e abbiamo ottenuto una vittoria importante e meritata".

Sugli episodi arbitrali: "Non giudico, non li ho rivisti. Io continuo a pensare che si fischi troppo e si parli troppo. Chiedetevi perché in Europa si protesta meno. È l'atteggiamento dell'arbitro che non lo permette. Solo questo, non giudico gli episodi".

Sull'espulsione di Rafael Leao: "Dispiace non giochi settimana prossima, voleva fare una giocata e non far male. È dispiaciuto e ha ringraziato per aver vinto. Mercoledì sarà riposato".

Sulla difesa a tre: "Ci penso da questa estate perché abbiamo caratteristiche giuste con i difensori centrali. Abbiamo gli esterni per farlo, volevo provarla nelle amichevoli, ma non c'è stata possibilità. Però i giocatori hanno un bagaglio così pieno che posso usarla qualche volta. Ci può dare versatilità e soluzioni".

Sulla prima ammonizione di Rafael Leao: "Dobbiamo essere sempre attivi, undici ad attaccare e undici a difendere. Ero molto lontano dall'ammonizione. Non posso sapere se ha usato il gomito, ma c'è sempre ormai questa situazione. Un attaccante che difende palla, al minico contatto il difensore si butta ed è sempre fallo. Io penso che sia un gioco di contatto, poi non so se ha dato la gomitata e in caso sarebbe giusta l'ammonizione, ma altrimenti è un metro da cambiare".

Sul Milan che si è un po' specchiato nel primo tempo: "Siamo stati lucidi nel girare palla visto che non ci venivano a prendere. Abbiamo avuto due palle gol importanti, un gol annullato e siamo stati sempre pericolosi. Abbiamo sempre cercato di raddoppiare, abbiamo concesso poco. Se vuoi ripartire così tanto, ci sta rischiare qualcosa".

Che vittoria è questa sulle sue 83: "La più importante perché ultima e poi sarà la prossima. Mercoledì ci aspetta una partita importante e sono sicuro che San Siro ci spingerà, anche oggi tifosi fantastici. Più importante oggi del Derby".