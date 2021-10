Roma, Mourinho: “Pioli? Devo fare qui quello che ha fatto lui al Milan”

José Mourinho, alla vigilia di Roma-Milan, ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli facendo anche un paragone che lo riguarda da vicino

José Mourinho, alla vigilia di Roma-Milan, ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli facendo anche un paragone che lo riguarda da vicino. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Quando io ero in Italia, Pioli non allenava in Serie A. Domani avrò il piacere di conoscerlo e salutarlo prima e dopo la partita. Il suo lavoro ha qualcosa di simile di quello che devo fare io qui. Ha tanto merito in quello che sta facendo, ma mi sembra che si parli di un lavoro della società: dietro di lui ci sono persone come, per dare un esempio, Maldini e ci sono una struttura stabile, una rosa che migliora in ogni finestra di mercato, un'evoluzione del club". Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Roma-Milan: le sue dichiarazioni