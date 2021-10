Roma-Milan, Mkhitaryan in panchina? La risposta di Mourinho

José Mourinho, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato di Henrik Mkhitaryan. Giocherà dal primo minuto? Ecco la risposta

José Mourinho, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato di Henrik Mkhitaryan. Negli ultimi giorni è emersa la possibile titolarità dell'ex Stephan El Shaarawy. Chi giocherà contro i rossoneri, dunque? Ecco la risposta criptica del portoghese in conferenza stampa:"Purtroppo posso iniziare solo con undici in campo e dodici in panchina che sono tanti. Non posso convocare tutti. I fedelissimi sono tutti i miei calciatori, non solo Mkhitaryan. Lui sta facendo bene, non vado nella direzione di Cagliari per cambiare giudizio. Non è più un ragazzino, ha giocato domenica col Napoli e dopo ha fatto 45 minuti col Cagliari. Avevo bisogno di più profondità e avevo bisogno di El Shaarawy. Quindi gioca? Non ti rispondo. Giocare titolare o no, non mi fa differenza. Resta un fedelissimo. Anche Fuzato lo è e non ha giocato un minuto. Se gioca o no Miki è diverso, ma è un mio fedelissimo". Le Top News sul Milan: anticipazioni sulla nuova terza maglia, Pioli in conferenza e molto altro