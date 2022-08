PSG, Galtier conferma: “Renato Sanches è atteso questo pomeriggio”

Sabato 6 agosto , alle ore 21:00 , il PSG inizierà la Ligue 1 2022-2023 giocando la sua prima partita in trasferta, a Clermont-Ferrand. Oggi pomeriggio il tecnico dei capitolini, Christophe Galtier , ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della partita Clermont Foot 63-PSG . Per l'occasione, ha anche annunciato, di fatto, l'imminente arrivo di Renato Sanches a Parigi .

"Renato Sanches è atteso questo pomeriggio - ha detto Galtier in conferenza -. C'era questa occasione per prendere un giocatore che conosceva la Ligue 1 e di altissimo livello e l'abbiamo preso. È un giocatore che ha qualità diverse dai nostri giocatori in rosa".