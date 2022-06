Portogallo, Santos: “Chance per Leao? Vedremo, metto sempre i migliori”

Fernando Santos, CT del Portogallo, ha risposto alla domanda su una possibile chance da titolare per Rafael Leao nel match contro la Spagna

"Diogo Jota è arrivato tardi, una buona chance per Leao? Non è così che prendo le decisioni, le scelte del CT sono fatte per una buona ragione. Metto sempre i migliori, qualcuno lo ruoterò. Sappiamo che Vitinha sarà fuori per il Covid, quindi devo scegliere altri due giocatori. Vedremo chi starà meglio, vedremo che farò con Leao".